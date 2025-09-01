Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Eylül 2025 08:52
Farkli kamu kurulusunda Ogretmen kadrosu olanlarda Uzman ogretmenlik seminer egitimi E Devlet uzerin
Merhaba Farkli kamu kurulusunda Ogretmen kadrosu olanlarda Uzman ogretmenlik seminer egitimi E Devlet uzerinden nasil aciliyor? acabilen var mi?

Çok Yazılan Konular

Okula yeni atanan müdür ve kedi problemiNorm fazlası resen atama yapılır mı?Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.2025 İl Geneli Resen AtamaGörevlendirme yapılırken öğretmen nasıl seçilir?Meb öncesi 657 hizmetlerinUzman ve başöğretmenlikte sayilmasi için çalışma grubuİhtiyaç fazlası ve görevlendirmeTaraflılık yapan ilçe milli eğitimBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiSendika Serbest Giyim Eylemi

Sözlük

bolivya 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 Kim'in adası 1 okulların açılması 1 Rab el hali 1 neandertal 2 hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak 1 bildiği halde susmak 1 Ağzından Çıkan Sözdür 2 emma corrin 1

Son Haberler

İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu: Anne gözaltına alındıBağımsız GSYH geçen yıl yüzde 3,3 arttıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldiŞimşek: Büyüme ve Dezenflasyon Programın Başarısını GösteriyorKYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi