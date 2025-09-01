Enstitü İstannbul İSMEK'in 2025-2026 Kurs Başvuruları Başlamıştır.

İstanbul'da geleneksel hale gelen ücretsiz kurslar bu yıl 1 Eylül itibari ile başlamıştır. 1996 Yılında kurulan İSMEK kursları yeni adıyla Enstitü İstanbul ismek olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

İstanbul'un 150 farklı noktasında bulabileceğiniz kurs merkezlerinde 1500'den fazla yüz yüze kurs imkanı sunulmaktadır.

Aynı zamanda, yüz yüze eğitim için vakti olmayanlar içinde İSMEK uzaktan eğitim uygulaması ile dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden videolu eğitimlere katılabilirsiniz.

Çevrimiçi kurs başvurusu ve bilgi için aşağıda yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.

https://enstitu.ibb.istanbul

https://www.ismekkurs.com/ismek-kayit-tarihleri

Yazının devamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuru yer almaktadır.

Enstitü İstanbul İSMEK, yeni bir eğitim dönemine daha ?merhaba? demeye hazırlanıyor. 2019 yılından bu yana yüz yüze ve uzaktan eğitimleriyle 3,5 milyonu aşkın İstanbullunun hayatına dokunan Enstitü İstanbul İSMEK?te, 2025-2026 eğitim dönemine başlayacak olmanın heyecanı yaşanıyor. Toplumun her kesimini kapsayıcı, çağdaş bir anlayışla verdiği eğitim hizmetiyle İstanbul?un üreten yüzü olan Enstitü İstanbul İSMEK?te yeni dönemde ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. 2025-2026 eğitim dönemi için başvurular, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor.

Uzaktan Eğitimde 450?yi Aşkın Program2025-2026 eğitim dönemine, video tabanlı (asenkron) 340 programla 1 Ağustos?ta başlayan Uzaktan Eğitim Merkezi?nde 1 Eylül itibarıyla canlı (senkron) eğitimlere kayıtlar başlayacak. İstanbullulara kendi ortamında ve kendi öğrenme hızında eğitim alma imkânı sunan Enstitü İstanbul İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi?nde yeni dönemde 450?den fazla eşzamanlı/eşzamansız programda eğitim verilecek.