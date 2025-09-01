Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
01 Eylül 2025 09:25
Sözleşmeli Öğretmen Rapor

Merhabalar. Sözleşmeli öğretmenim. Geçen hafta önemli bir ameliyat geçirdim. Bugün taburcu olacağım ve 1 aylık rapor yazılacağı söylendi. Bu durumda maaşta bir kesinti oluyor mu bilgisi olan var mıdır arkadaşlar.

