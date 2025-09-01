Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
01 Eylül 2025 10:44
Programcı kadrosunun üst öğrenimi hakkında

Merhaba,

Programcı kadrosunda görev yapmaktayım. Okuyacağım bir bölüm için YÖK 10/07/2017 tarih ve 46431 sayılı kararında Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümleri'ne eşdeğerlik vermiş.

Ayrıca YÖK'ün 17.03.2023 tarih ve 19676 sayılı yazısında Bilgisayar Programcılığı bölümünün üst öğrenimi olarak "Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik programlarının Bilgisayar Programcılığı ön lisans programı için üst öğrenim olarak kabul edilebileceği programlar olması" maddesi yer almaktadır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Üst öğrenim farkı alıp alamayacağım hakkında kurumuma şifayi olarak görüş sordum. Ama ilgili Mühendislik, İstatistik, Kimyagerlik gibi bir bölüm bitirmediğim için üst öğrenim farkı alamayacağımı söyledi.

Bu bilginin doğruluğu hakkında tereddütlerim var. Çünkü ilgili madde de aynı hizmet sınıfına atanabileceği bir üst öğrenim bitirmek yazıyor. Herhangi bir bölüm bilgisi verilmemiş. Konu hakkında bir bilginiz var mı Hangi kuruma görüş sorabilirim ?

Teşekkürler

