Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


01 Eylül 2025 11:23
Msb'de Kadrolu Mühendislikten Kit(Teiaş,Tedaş vb)'e Geçiş

Şu anda Cte'de 4 senelik kadrolu İnfaz Koruma memuruyum, Msb'de kadrolu mühendisliği kazandım, göreve başlayıp 5 ay sonra olacak olan merkezi atamadan Kit kurumlarına(Teiaş,Tedaş) gibi kurumlara geçmeyi düşünüyorum. Usulen geçiş nasıl oluyor, geçişte sıkıntı yaşar mıyım,bu işleri bilen değerli abilerim yardımcı olursa çok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

8. Dönem toplu sözleşmeGİH Kazanımlarını açıkla büro memur-sen!

Sözlük

Göbeklitepe 1 Kim'in adası 1 bildiği halde susmak 1 okulların açılması 1 lokalizasyon 1 hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak 1 neandertal 2 Ağzından Çıkan Sözdür 2 Rab el hali 1 bolivya 1

Son Haberler

İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu: Anne gözaltına alındıBağımsız GSYH geçen yıl yüzde 3,3 arttıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldiŞimşek: Büyüme ve Dezenflasyon Programın Başarısını GösteriyorKYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi