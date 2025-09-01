Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


01 Eylül 2025 11:25
Gih tayin
arkadaşlar 15 yıllık polis memuruyum sağlık daire uyku apnesinden dolayı D dilimi verdi bildiğim kadarıyla şimdi bana tayin hakkı verecekler şimdi tayin istemezsem kaç yıl tayin isteme hakkim olmuyor gih te memlekete tayin durumu( ilk geçişten sonra) zor oluyor mu ?

Aksoy 78
Aday Memur
01 Eylül 2025 12:12

3 yıl sonra isteyebilirsin


hasan33884
Aday Memur
01 Eylül 2025 12:16
birden fazla tercihmi yapiyoruz yine yoksa tek tercih mi
Aksoy 78, 3 saat önce

3 yıl sonra isteyebilirsin


hakan8746
Memur
01 Eylül 2025 12:44
devrem git olunca istedıgın yere tatın hakkın oluyor mu

hasan33884
Aday Memur
01 Eylül 2025 13:37
benimde cevabını aradığım sorulardan biri devrem
hakan8746, 2 saat önce
devrem git olunca istedıgın yere tatın hakkın oluyor mu
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsunİcralık polisler2025 banka promosyonuİcra dolayısıyla soruşturma cezası ne olur?Psikiyatri konusu Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaBes Fon Yeni Mukayyit olanlar için

Sözlük

hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak 1 neandertal 2 bildiği halde susmak 1 Ağzından Çıkan Sözdür 2 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 okulların açılması 1 trump'ın sağ eli 2 Kim'in adası 1 mandela etkisi 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1

Son Haberler

MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajıİstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştüÖğretim Görevlisi Alımları İdari Birimlere Yayılıyor!

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi