Görevde yaralanma sonrası tazminat davası

Merhabalar arkadaşlar. 2023 te bir ihbarı değerlendirdiğimiz sırada gerçekleşen kavgada omuzumun çıkması sonucu yaralanmıştım. Bununla ilgili ameliyat oldum. Epey zorlu bir süreç geçirdim. Karşıdaki 3 şahısa tazminat davası açmak istiyorum adli dava dışında. Mahekeme birisi için bitti diğer ikisi istinafta. Ancak manevi tazminat olarak ne istenir bu durumlarda bilgim yok. bu konuda başından geçen veya bilgi/fikir sahibi olan varsa miktar olarak ne kadarlık tazminat açılabilir bu 3 kişi hakkında.

