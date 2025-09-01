Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2025 12:53
Araç kiralama
Merhabalar memur kendi aracını kiralamaya verebilir mi bir sorun oluşur mu

FırençeskoTotti
Aday Memur
01 Eylül 2025 12:55
Devlet memurunun aracını kiraya vermesi, Türk Ticaret Kanunu'na göre sıkıntı yaratmaz. Gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.


