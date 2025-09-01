Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
01 Eylül 2025 13:08
Promosyon gecikmesi

Anlaşma 18 inde olmalıydı 14 gün geçti üzerinden

1-25 Eylül yerine Ekim ayına sarkıtırlar mı ödemeyi 2 haftalık gecikme için


umuttisigi
Aday Memur
01 Eylül 2025 13:14
bugün mü olacak ihale

üst devre
Memur
01 Eylül 2025 13:22

ihale geçen hafta yapıldı Vakıfbank en yüksek teklifi verdi.


izmirliİKM3535
Aday Memur
01 Eylül 2025 14:02

parayı işletmek için süreyi uzatabilirler


slm08
Genel Müdür
01 Eylül 2025 14:07

adli yıl açılışında güzel bir müjde gelir mi akşama acaba

