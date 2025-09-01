Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Adaylık Sırasında Olumsuz Sağlık Raporuna Mahkeme Yoluyla İtiraz ve Süreç HK.

Herkese merhaba. Adaylık aşamasındayken sağlık raporundan olamaz aldım. Ardından mahkemeye verdim. İki dava açıldı. Birisi Balıkesir Şehir Hastanesi'ne diğeri GATA'ya sevk etti ve iki hastaneden de olur raporu aldım. Balıkesir'de tüm muayene GATA'da ise kaldığım koddan muayeneye girmiştim. Az önce PERTEM'den aradılar. Eve tebligat göndereceklerini ve bu tebligat ile MSB PERTEM Sağlık Şube'ye başvurmam gerektiği ardından da hastaneye tekrar rapor almak için sevk edeceklerini söylediler.

Mahkeme yoluyla rapora itiraz edip böyle bir durumu daha önce yaşayan var mı? Tebligatın ardından nasıl bir süreç işleyecek? Bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

