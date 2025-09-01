Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


01 Eylül 2025 14:17
Muhabir dizisi bşlıyor

Dijital platform tabii?nin yeni projesi ?Muhabir?in başrol oyuncuları belli oldu. Başrollerinde Gibi dizisindeki Ersoy karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Kürşat Öçalan ve Mekin Sezer olacak.

TRT Tabii?de yayınlanması planlanan Muhabir dizisinde bir haber kanalında çalışan Bekir ve Uğur adında iki muhabirin başından geçen komik olaylar konu alınacak.

Çok Yazılan Konular

Resim iş öğretmenlerine fikir sormak ustiyorumYaşasın SanatHabbeyi kubbe eden, ha demeden hayran olan bir kalbin sahibi'nin yetim sozleri"Bir ağaç gölgesinde..."Hangi kitabı okuyorsun?

Sözlük

grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 Etik 1 trump'ın sağ eli 2 bildiği halde susmak 1 Kim'in adası 1 Ağzından Çıkan Sözdür 2 lokalizasyon 1 Göbeklitepe 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1

Son Haberler

Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladıkMİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajıİstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına düştü

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi