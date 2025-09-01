Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2025 14:50
Memur Sendikalarının Derin Sessizliği

Toplu sözleşme süreci bitti, memur sendikalarından ne bir paylaşım, ne bir eylem planı, ne bir bundan sonraki sürece dair yol haritası... Hiç bir şey yok. Bildiğin ölüm sessizliği mevcut.

Devlet ne verirse sendikalar kabul edecekse, o zaman sendikaların bir hükmü yok demektir. Toplu sözleşme görüşmelerinin sadece tiyatrodan ibaret olduğunu gördük, bundan önceki toplu sözleşmeler gibi..

İşin ilginç tarafı hükümete yakın olduğu iddia edilen sendikanın memura en ufak bir iyileştirme, zam, kazanım sağlayamaması.. Acaba hükümete yakın olduğu iddia edilen memur-sen aslında göründüğü gibi hükümete yakın değil, ya da bunun altında başka şeyler var..

Normalde hükümet kendine yakın sendikaya kazanım sağlamaz mı, zam sağlamaz mı?

O zaman bu ne yaman çelişki?

Veya memur-sen idari işler müdürlüğü, müdür yardımcılığı vs. gibi atanarak gelinecek statüler karşılığında memuru arka planda net olarak satıyordur.

İşçilerin statü kaygısı olmadığı için rahatça at koşturabiliyorlar..

Gerçi müdür, müdür yardımcısı olan ne olacak ki, işçi müdürden fazla maaş alıyor.

Önemli olan para, yemişim statüyü...

