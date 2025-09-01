Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2025 14:56
İçişleri Bakanlığı Görevde yükselme ve ünvan değişikliği

En son 2021 yılında yapıldı. 4 seneyi geçti ve hiçbir haber gelişme vs yok. Bakan Beyimiz tasarruf tedbiri diyor. Koca hazineye 500-600 tane memurun şefin yükselmesi mi yük olacakmış? Duyumu olan var mıdır artık bekle bekle nereye kadar

