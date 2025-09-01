KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2025 14:59
Adaylık Sırasında Olumsuz Sağlık Raporuna Mahkeme Yoluyla İtiraz ve Süreç HK.

Herkese merhaba. Adaylık aşamasındayken sağlık raporundan olamaz aldım. Ardından mahkemeye verdim. İki dava açıldı. Birisi Balıkesir Şehir Hastanesi'ne diğeri GATA'ya sevk etti ve iki hastaneden de olur raporu aldım. Balıkesir'de tüm muayene GATA'da ise kaldığım koddan muayeneye girmiştim. Şuan iki adet idare mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma YD kararım ve iki adet olur sağlık raporum var.

Az önce PERTEM'den aradılar. Eve tebligat göndereceklerini ve bu tebligat ile MSB PERTEM Sağlık Şube'ye başvurmam gerektiği ardından da hastaneye tekrar rapor almak için sevk edeceklerini söylediler.

Mahkeme yoluyla rapora itiraz edip böyle bir durumu daha önce yaşayan var mı? Tebligatın ardından nasıl bir süreç işleyecek? Bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

