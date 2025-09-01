Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
01 Eylül 2025
Maaşsız emeklilik hk

2010 yılında muvazzaf olarak mesleğe başladım. 15 yıllık hizmetim var. Yıpranma payıyla birlikte 25 yılı doldurduğumda maaşsız emekli olma hakkım varmı? Detayları bilen varsa paylaşırsa sevinirim. (Bilmeyenler sadece okuyabilir, yazmalarına gerek yok. )

