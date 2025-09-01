Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Eylül 2025 16:29
ocak enflasyon farkı

arkadaşlar temmuzda yuzde 5 TOPLU sözleşme artışı almıştık 6 aylık enflasyon kesinlikle yuzde 5 ten fazla ççıkacak ocak 25 de yuzde 11 üsütne bu farkı verecekler mi yoksa artık toplu sözleşme anlaşması üstüne enflasyon çıkarsa devlet bunu vermeyecek mi


sezai0619
Şube Müdürü
01 Eylül 2025 16:32

Ocakta toplamda 14-16 arası bir artış olacak.

