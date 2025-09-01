Dijital kart kullanan var mı?

Gündem \ Hayata Dair
Selamlar, şirket olarak bir yeniliğe gidiyoruz. Aslında geçmiş olaylara bakıp yeni bir oluşuma gidiyoruz da denilebilir. Buna da ilk olarak catering şirketinden yemek kartına geçiş yaparak başlıcaz. Arkadaşlarımızın bazılarının yaşadığı sorunlardan dolayı bu kararı aldık (yemeği beğenmeme, ofiste koku vs). Aslında kendi çevremdeki tanıdıklarım edenredi önerdi. Onlar uzun zamandır edenredi kullanıyormuş. Hem fiziksel hem de dijital kartı varmış. Banada dijitalini alın dediler. Aranızda edenred ile çalışan var mı? Dijital kartınını kullanan varsa fikrinizi almak isterim.

