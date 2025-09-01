Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Zümre Başkanı seçimi

İlk görev yerinde 9 zümre öğretmeninden 5 tanesi 55 yaş ve üstü olduğundan gençler idealist bilgisayar işlerinden anlarlar denilerek 4 kişi aramızda dönüşümlü zümre başkanlığı yaptık. Zorunlu hizmeti tamamladıktan sonra yeni atandığım okulda yeni atanan öğretmen başkanlığı yapar denilerek görev aldım. En son 2 yıl önce başkanlık yaptım. Dönüşümlü olarak başkanlık yaparken toplantıda müdür artık en kıdemli başöğretmen veya uzman öğretmen zümre başkanı olacak şeklinde açıklama yaptı. Son genelge böyleymiş. Herhalde emekli oluncaya, daha kıdemli biri okula atanıncaya veya ölünceye kadar bu zümre başkanlığı sürdürülecek. Toplantı uzadığı için başkan seçimleri yarına kaldı. Kabul etmeme , itiraz etme gibi bir şansımız var mı


öncelik başöğretmendedir sonra uzman öğretmen. bizim zümrede 3 kişi başkan olmak istedik aramızda oylama yaptık arkadaşım çıktı maalesef ben kaçırdım.

