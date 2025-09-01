Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
01 Eylül 2025 18:03
GÖREVLENDİRME

Eşim benden 85 km uzaklıkta bir köy okulunda müdür yetkili 5 öğrencisi var, köyü tepesinde okul , eşimden başka öğretmen yok kadın başına orada kalması zor benim gitmem imkansız çakılıyım .Aile birliği sağlanması için il sınırlarından o köye verdiler görevlendirme dilekçesi verdik sizce olur verirler mi


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
01 Eylül 2025 19:24

Bakanın sabahki konuşmasını bir daha dinleyin bu konuya değinmişti.

