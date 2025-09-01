Gündem \ Hayata Dair
01 Eylül 2025 18:08
Üniversite burs ücreti

Abiler kıbrısda tam burslu üniversite kazanmama rağmen benden kayıt ücreti istiyor 38 bin tl para isteyecek yakınım yok kayıtlar başladı 2 günüm kaldı bu parayı nasıl bulabilirim lütfen bir yol gösterin bana düşünmekten kafayı yemek üzereyim.


Sakaryalı540
Şef
01 Eylül 2025 19:05

Kardeş bazı bankalar faizsiz kredi veriyor faiz yok aldığını ödeyeceksin üç beş banka var onlardan al googleye yaz hangi banka verdiğini görürsün. Üç dört ayda da ödersin belki o zamana kadar daha rahat düşünürsün geri ödeme şeklini


polatq
01 Eylül 2025 19:16

Başvurmadigim banka kalmadı hiçbir banka kredi vermiyor kredi kartı bile vermiyor

polatq
01 Eylül 2025 19:21

Tefeciye bulaşsam Kıbrısa gideceğimi öğrenince para verir mi ?

