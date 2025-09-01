Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Eylül 2025 18:17
bu yıl da atama - yer değişikliğine yönelik bir takvim olacak mı?

bu yıl da olur mu , olursa ne zaman yayınlanır acep?

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Okula yeni atanan müdür ve kedi problemi2025 İl Geneli Resen AtamaNorm fazlası resen atama yapılır mı?Görevlendirme yapılırken öğretmen nasıl seçilir?İhtiyaç fazlası ve görevlendirmeMeb öncesi 657 hizmetlerinUzman ve başöğretmenlikte sayilmasi için çalışma grubuTaraflılık yapan ilçe milli eğitimBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiPsikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?

Sözlük

bolivya 1 emma corrin 1 Etik 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 Rab el hali 1 hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 mandela etkisi 1 trump'ın sağ eli 2 Göbeklitepe 1

Son Haberler

İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlamaKarabük'teki yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındıBalkondaki ceset, ekipleri harekete geçirdiHatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi