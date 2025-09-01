Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
01 Eylül 2025 18:30
Hani istifa?

Bu zamana kadar şahsiyeti olan istifa ederdi

Şimdi ise maddiyatı düşünen eder diye düşündük.

Öyle yerlerden kitlenmişsinizki biat değil bu tapınma.

Size az


Sakaryalı540
Şef
01 Eylül 2025 19:03

Kardeş millet istifasını edip buraya rapor vermek zorunda mı? Bugün okulumda 10 tane öğretmen arkadaş istifa dilekçesini verdi. Hemde öyle kişiler verdi ki bu da istifa etti ise tamamdır herkes istifa eder dendi. Rapor vermek zorunda değiller ama inanın istifa oranı çok fazla

