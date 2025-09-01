Maaş Konusunda Neden Herkes Sus Pus

Düşünün ki bir mühendis , öğretmen veya doktorsunuz. Veya en kötü masabaşı bir memursunuz. Belkide binbir zorluklarla okudunuz. Sınavlara aylarca gecenizi gündüzünüzü verip çalıştınız. Sonunda başarıya ulaşıp atandınız. Ama o da ne ?

İlkokul mezunu bir hizmetlinin 2026 yılı itibariyle sizden en az 10-15 bin lira daha fazla maaş aldığı duruma geldiniz. Bu okuyanlara resmen hakarettir. Emeklerinizin hiçe sayılmasıdır. Okuyanların okumayanlara karşı ezdirilmesidir. (Yanlış anlaşılmasın burada hizmetli arkadaşları küçümsemiyoruz ama en azından maaşlar eşitlenmeli diyoruz)

Bu konuda ciddi bir atılım olmazsa bu devran hep böyle olacak. Herkes sendikadan istifa etmeli , cimeri mail yağmuruna tutmalı , x platformunda sürekli gündem olunmalı atılan twitlerde bakanlar etiketlenmeli , haber kanallarına mail atılmalı ama bu toplu bir şekilde yapılmalı , haftasonu belki de yürüyüşler bile düzenlenebilir.

Artık sizin geleceğinizi yine sizin azim ve kararınız belirleyecek. Susup verdikleri sadakaya devam mı , yoksa artık uyanışa geçip gerçk hak arama zamanı mı karar sizin...