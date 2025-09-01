DYK Hakkında

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Merhaba arkadaşlar. Yardimci olursaniz cok sevinirim. Simdiye kadar Dyk kursu acmadim. Ogrenciler bu sene benden almak istediklerini soylediler. Dersi sectiler ama ogretmen secimi yapamadilar. Mudur bugun basvuran ogretmenlerden sistemin sececegini soyledi. Anlayamadim cunku gecen sene isteyen ogretmen acmisti. Nasil bir yol izlemeliyim?

