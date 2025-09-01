DYK öğretmen seçimi nasıl olur?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Okula yeni atanan müdür ve kedi problemi2025 İl Geneli Resen AtamaNorm fazlası resen atama yapılır mı?Görevlendirme yapılırken öğretmen nasıl seçilir?Taraflılık yapan ilçe milli eğitimPsikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?Meb öncesi 657 hizmetlerinUzman ve başöğretmenlikte sayilmasi için çalışma grubuİhtiyaç fazlası ve görevlendirmeBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi