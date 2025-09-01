Norm ataması sonrası il dışı tayin hakkı olur mu?

Hocalarım, ben bu yıl il dışı tayine başvurmak istediğim için, proje okulları, il içi isteğe bağlı atamaya başvurmadım. Hatta proje okulunda sürem dolduğu ve il dışı tayin hakkım yanmasın diye proje okulu tayinine başvurmadığım, norm fazlası olup okulda ilçe emrine atandım.

İl norm atamasında tayinim çıktı. Resen atanmamak için çok uzak bir yere, ki yine evimden oldukça uzak bir yere atandım, istemediğim bir yer olmasına rağmen tercih yaptım ve atandım.

Asıl istediğim il dışı atama.

Bazı öğretmen arkadaşlar başvuru hakkın olmaz diyor.

Bazısı norm ataması olduğu için şu anki, olur diyor.

Hangisi doğru?

Benim asıl istediğim il dışı, ama ilçe emrinde olduğum için, ilçede açık olan okul da olmadığı için, mecburen il geneline başvuru yaptım.

Şimdi il dışı tayin hakkım var mı? Yok mu?