Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Eylül 2025 20:50
Norm ataması sonrası il dışı tayin hakkı olur mu?

Hocalarım, ben bu yıl il dışı tayine başvurmak istediğim için, proje okulları, il içi isteğe bağlı atamaya başvurmadım. Hatta proje okulunda sürem dolduğu ve il dışı tayin hakkım yanmasın diye proje okulu tayinine başvurmadığım, norm fazlası olup okulda ilçe emrine atandım.

İl norm atamasında tayinim çıktı. Resen atanmamak için çok uzak bir yere, ki yine evimden oldukça uzak bir yere atandım, istemediğim bir yer olmasına rağmen tercih yaptım ve atandım.

Asıl istediğim il dışı atama.

Bazı öğretmen arkadaşlar başvuru hakkın olmaz diyor.

Bazısı norm ataması olduğu için şu anki, olur diyor.

Hangisi doğru?

Benim asıl istediğim il dışı, ama ilçe emrinde olduğum için, ilçede açık olan okul da olmadığı için, mecburen il geneline başvuru yaptım.

Şimdi il dışı tayin hakkım var mı? Yok mu?


ta345
Şef
01 Eylül 2025 20:57

bana da hakkınız yok gibi geldi hemde 3 yılı doldurmanız gerekli diye biliyorum şuan için yani artık gitmiş olduğunuz okulda.

Evet evet öyle biliyorum.

Fakat tek istisnası mazeret atamasıdır yine aynı şekilde bildiklerime göre. yani sadece mazeret beyan ederek mazeret ataması ile 3 yıl şartı kalkabilir. illaki dilerseniz başka öğretmenlerin de yazmasını bekleyebilirsiniz ama ben bildiğimi yazdım.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Okula yeni atanan müdür ve kedi problemi2025 İl Geneli Resen AtamaNorm fazlası resen atama yapılır mı?Görevlendirme yapılırken öğretmen nasıl seçilir?Taraflılık yapan ilçe milli eğitimPsikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?Meb öncesi 657 hizmetlerinUzman ve başöğretmenlikte sayilmasi için çalışma grubuİhtiyaç fazlası ve görevlendirmeBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersi

Sözlük

Etik 1 neandertal 2 lokalizasyon 1 mandela etkisi 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 emma corrin 1 bolivya 1 Göbeklitepe 1 Ağzından Çıkan Sözdür 2 Kim'in adası 1

Son Haberler

Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklamasıYÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 EylülJandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti43 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu15 yaşındaki Mehmet başından vurulmuş halde bulundu

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi