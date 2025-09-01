Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Eylül 2025 21:16
Kademe durdurmada maaş iadesi

Hagb kararı aldım ve Kademe durdurma cezası verildigi taktirde benden kesilen maaşı geti verirler mi

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikZabıt katibi geçinemiyorumZabit Katibi Görevlendirme !Sosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakGörevde yükselme (idari işler müdürü)Sizce promosyon ne kadar açıklanacak?İcra dosyası bulunan memur2024 Yılı Cte Kar PayıSahipsiz icra katibi ünvan değişikliğiKalem değişikliği

Sözlük

okulların açılması 1 bolivya 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 Ağzından Çıkan Sözdür 2 Kim'in adası 1 trump'ın sağ eli 2 neandertal 2 mandela etkisi 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 dil yoksunluğu deneyleri 1

Son Haberler

Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklamasıYÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 EylülJandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti43 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu15 yaşındaki Mehmet başından vurulmuş halde bulundu

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi