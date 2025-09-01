4b sözleşmeli personel eş durumu bağlı görev yeri değişikliği

31.03.2023 tarihinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında işe başladım. 26.01.2024?te evlendim. Eşim Ankara Üniversitesi?nde görevli, ben ise İstanbul?dayım. Eşim İstanbul?a gelemiyor çünkü kurumunun burada şubesi yok. Benim kurumumun ise Ankara?da şubesi mevcut.

Evlendiğim günden bu yana eş durumu tayini için defalarca dilekçe verdim ama hiçbirine geri dönüş yapılmadı. Şu an üzerinden 1,5 yıl geçti ve hâlâ sonuç alamadım. Sürekli beklemek, belirsizlik içinde kalmak bizi hem maddi hem manevi olarak çok yıpratıyor.

Bu süreçte ne yapmam gerekiyor, benzer durumda olan veya tecrübesi olan varsa tavsiyelerinizi bekliyorum.