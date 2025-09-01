Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


01 Eylül 2025 22:12
4b sözleşmeli personel eş durumu bağlı görev yeri değişikliği

31.03.2023 tarihinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında işe başladım. 26.01.2024?te evlendim. Eşim Ankara Üniversitesi?nde görevli, ben ise İstanbul?dayım. Eşim İstanbul?a gelemiyor çünkü kurumunun burada şubesi yok. Benim kurumumun ise Ankara?da şubesi mevcut.

Evlendiğim günden bu yana eş durumu tayini için defalarca dilekçe verdim ama hiçbirine geri dönüş yapılmadı. Şu an üzerinden 1,5 yıl geçti ve hâlâ sonuç alamadım. Sürekli beklemek, belirsizlik içinde kalmak bizi hem maddi hem manevi olarak çok yıpratıyor.

Bu süreçte ne yapmam gerekiyor, benzer durumda olan veya tecrübesi olan varsa tavsiyelerinizi bekliyorum.

Çok Yazılan Konular

4/B sözleşmeli büro personeline memura çay işi yaptırıl mı ?Kadroya Geçildiğinde Kurumlararası Geçiş Mümkün mü?Sözleşmeli personel hakkında açılan kamu davası fesih sebebi midir?657-4B Sözleşmesi Fesh Edilen Personel Tekrar Sözleşmeli Personel Olarak Atanabilir Mi?Alanya a.k.üni büro pers. alımı

Sözlük

Rab el hali 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 bolivya 1 okulların açılması 1 neandertal 2 trump'ın sağ eli 2 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 Kim'in adası 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 emma corrin 1

Son Haberler

Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklamasıYÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 EylülJandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti43 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu15 yaşındaki Mehmet başından vurulmuş halde bulundu

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi