01 Eylül 2025 23:37
Eş durumu kadrolu eşler

Eşim belediyede mühendis olarak kadrolu çalışıyor ben kadrolu hemşireyim eşim muvafakat ile tayin isteyecek eğer başlayış yapıp bana çalışma belgesi gönderirse meyil müddeti kullanamayacak bunun başka bir yolu var mıdır tayininin çıktığına dair bir belge ile dilekçe yazabilir miyim

