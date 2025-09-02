Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
02 Eylül 2025 00:18
Askerlik ve Yıllık İzin Hk.

Merhaba ben 2022 aralık ayında sözleşmeli olarak göreve başladım 2025 aralık ayında kadroya geçiş dilekçesi vereceğim. Askerlik hizmetini memuriyet öncesinde 12 ay yaptım. Kadroya geçişte bu 12 aylık askerlik hizmeti 20 günlük yıllık izin hakkına ek olarak bir 20 gün izin hakkı daha tanır mı? Bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.

