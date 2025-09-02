Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


02 Eylül 2025 00:32
Konu Önemli !! Bilgisi olanlar Genetik Kalıtsal Rahatsızlıkla ilgili Sgk Malüliyet ile ilgili İfade
Merhabalar meslek öncesi herhangi bir tanı tedavi ve ilaç geçmişi olmayıp mesleğe başladıktan sonra yaşanan kalp sorunu neticesinde kalıtsal hastalığın tespit edilmesi sonucu tedavi sürecinde d dilimi rapor alıp gih sınıfına geçmek isterken sgk maluliyeti onaylamıyor üstüne emniyette soruşturma açıyor nasıl iş anlamıyoruz dmk 98/b kapsamında soruşturma geçirip ihraç olan oluyor mu örneklerini duyuyoruz psikolojik rahatsızlıklar vs bu durumu yaşayanlar süreç nasıl oluyor

power-34
Aday Memur
02 Eylül 2025 00:43
bu konuyla alakalı bi de başmüfettiş kanalıyla soruşturma yürütülüyormuş ifade vs veren oldu mu ne ifadesi oluyor adli bi konu olmamasına rağmen ne soruşturması açılıyor bilgi sahibi olan var mı
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuİcralık polisler2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaİcra dolayısıyla soruşturma cezası ne olur?Bes Fon Yeni Mukayyit olanlar içinPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek ver

Sözlük

emma corrin 1 Kim'in adası 1 Etik 1 okulların açılması 1 hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 bildiği halde susmak 1 dil yoksunluğu deneyleri 1 Göbeklitepe 1 mandela etkisi 1

Son Haberler

Memurun Resim, Heykel Gibi Sanat Ürünlerini Satması Ticari Kazanç Sayılır Mı?2 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıEPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilirUğurcan Çakır Trabzonspor'a veda etti43 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi