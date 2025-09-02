Biyoloji Norm fazlası durumu hk.

Okulumuza norm fazlası kadrosuyla bir biyoloji öğretmeni daha geleceği söylendi. Ve norm fazlası olma durumumun olduğu söylendi. Ancak sağlık bilgisi ve biyoloji derslerini hesapladığımda kendi adıma öyle bir durumun olmadığını görüyorum. Ancak idare sağlık derslerinin küme verileceğinin inisiyatifinin idarede olduğunu söylüyor. Ama ben biyoloji normları hesaplanırken sağlık bilgisi derslerinin de biyoloji kadrosunun normuna eklendiğini biliyorum. Bu konuda bilgisi olan var mı ? Yönetmelik veya kanun olarak nerde yazar acaba bu durum ?

