02 Eylül 2025 08:47
Sirimavo bandranike inanılmaz bir kadın siyasetci

Siyasetçi olan eşi suikast sonucu öldürüldükten sonra siyasete atılmış bir kadın lider ..


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 08:48

Dünyanın ilk kadın başbakanı aynı zamanda


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 08:49

Neden inanılmaz deha bir kadın siyasetci diyorum peki?


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 08:50

Daha dünyada kadın siyasetci yokken kocasının yerine siyasete atılmış,seçimleri kazanmış..


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 08:53

3 kez "başbakan"olmuş 3 .seçimde partisinin lideri olan kızı tarafından başbakan olarak atanmış .


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 09:00

Dahası Britanya imparatorluğuna bağlı olan ülkesini imparatorluktan ayırıp "srikanka cumhuriyeti"ni kuruyor .


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 09:01

Resmi dili "ingilizce"iken kendi dillerine ceviriyor.


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 09:04

Gerçekten çok büyük bir başarı dünyada siyasette kadın lider yokken siyasete atılmak,ülkesini bağımsız hale getirip srikanka Cumhuriyeti"ni kurmak .

