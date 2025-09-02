Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2025 09:36
Editörler
Neden benim yorumumu yayımlamadınız? Küfür, hakaret, taciz vb. hiçbir şey yokken, yorumumu yayımlamamak da ne demek oluyor? Kafanıza göre yorum seçecekseniz, gidelim buralardan. Ne diye para kazandıralım size?

iras
Genel Müdür
02 Eylül 2025 10:18

Aq partisine en ufak bir halel gelmesin diye uğraşıyorlar . yalanı iftirayı hemen yayınlar.muaviye nin kitlesi olmuş bunlar .koskoca sarkan şeyi gördükleri halde dişi deve diyorlar


m.r_f
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 12:01

İşte böyle yorumlar yazıyosunuz, sonra neden silindi diye sorguluyosunuz :D

iras, 2 saat önce

Aq partisine en ufak bir halel gelmesin diye uğraşıyorlar . yalanı iftirayı hemen yayınlar.muaviye nin kitlesi olmuş bunlar .koskoca sarkan şeyi gördükleri halde dişi deve diyorlar

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımİstifa etmeyen kaldı mı?Bu formun üyeleri ne yapmaya çalışıyor??Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAli Yalçın o koltukta ne maksatla hala oturuyor ya da oturtuluyor?Maaş robotu hesaplamaMEMURLAR İŞ YAVAŞLATIYORDoğum sonrası ücretsiz izin kısım kısım kullanılıyor mu? Acil

Sözlük

Rab el hali 1 kel alaka 1 berwyn dağı fenomeni 1 lokalizasyon 1 Kim'in adası 1 dil yoksunluğu deneyleri 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 bildiği halde susmak 1 Etik 1 neandertal 2

Son Haberler

Türkiye'de gelecek yıl 289 fuar düzenlenecekTürkiye'de 3 bölge kuraklık sinyali'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'Yerlileri sollayan Tesla, Togg satışlarını 7'ye katladıAfganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 1000'i aştı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi