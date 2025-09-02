Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Eylül 2025 10:14
MEMURLAR İŞ YAVAŞLATIYOR

Birçok kurumda işler yürümemeye başladı. amir statüsündeki memurlar imzada bile sıkıntı çıkarıyor. hizmetli memur arkadaşlar işi ağırdan alıyor adliyede hastanelerde bile sıkıntı başladı. bu iş iyi yere gitmiyor. sorduğun zaman o yapsın o çalışsın cevabını alıyorsun. olan yine vatandaşa olacak neyazıkki


FırençeskoTotti
Aday Memur
02 Eylül 2025 11:13
Bundan önce olan memura oluyordu, bu saatten sonra olan biraz vatandaşa olsun. Belki biraz kıymet bilirler.

Kozmikkarınca
Aday Memur
02 Eylül 2025 11:41

Adliyeden bildiriyorum iş yavaşlatma vs gibi kollektif bir eylem yok


sui_cast
Şube Müdürü
02 Eylül 2025 11:44

Kimsenin bir şey yavaşlattığı yok.


m.r_f
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 12:00

Devlet dairelerinde işler genelde yavaş ilerliyor zaten, rutin durum bu :D

