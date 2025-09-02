Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
İcra Müdürü Yardımcılığı sınavı hk. kitap önerisi

Merhaba zabıt katibi olarak görev yapıyorum, icra müdür yardımcılığına hazırlanmak istiyorum, sıfırdan çalışma kitabı önerir misiniz, soru bankası ve konu anlatımı şeklinde.


Ulubey08
Aday Memur
02 Eylül 2025 11:01
Ders çalışmaya vaktiniz varsa online kurs önerebilirim, kitapları da size yolluyorlar. Ortalama 3-10k arası kurslar. Sadece kitap almaktan daha iyi olabilir gibi hocam.
