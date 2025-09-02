Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
"Atandınız" yazılı ekran görüntüsü ile eş durumu mümkün mü?

Arkadaşlar merhaba. Bu sene Kasım 2025'te ilk atama öğretmenlerin atandıkları yerler belli olacak. Ocak 2026'da ise eş durumu var. Benim eşim ilk atama, ben eş durumu yapıp onun yanına gitmek istiyorum.

Eğer eş durumu başvuru süresi içinde eşimin kararnamesi gelip görevine başlayamazsa, şubatta eş durumu yapamam. ANCAK Kasımda açıklanacak görev yerleri ile "Atandınız" yazısı ile eş durumuna başvurma imkanım var mı? Kararname daha gelmedi ama atandığı yer belli olunca. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. İyi günler.


Emin olmamakla birlikte olacağını sanmıyorum. Sonuçta resmi işlem için resmi belge istenir. Ayrıca görev yerlerinin açıklanması kesin suretle o göreve başlanacağı anlamı taşımaz. Belki kendi isteğinizle belki de işe başlamaya kadar geçen süreçte meydana gelebilecek pürüzler sebebiyle işe başlama durumu olmayacak. Hülasa o iş zor gibi geliyor, mantıksal açıdan olmamalı yani.

