"Atandınız" yazılı ekran görüntüsü ile eş durumu mümkün mü?

Arkadaşlar merhaba. Bu sene Kasım 2025'te ilk atama öğretmenlerin atandıkları yerler belli olacak. Ocak 2026'da ise eş durumu var. Benim eşim ilk atama, ben eş durumu yapıp onun yanına gitmek istiyorum.

Eğer eş durumu başvuru süresi içinde eşimin kararnamesi gelip görevine başlayamazsa, şubatta eş durumu yapamam. ANCAK Kasımda açıklanacak görev yerleri ile "Atandınız" yazısı ile eş durumuna başvurma imkanım var mı? Kararname daha gelmedi ama atandığı yer belli olunca. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. İyi günler.