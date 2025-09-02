Promosyonu kutsal değerlerinden dolayı kullanmayacaklar için bağış tavsiyesi

Arkadaşlar bazı nedenlerden dolayı promosyonu kabul etmeyen meslektaşlarımız olabilir, gayet de doğal karşılıyorum. Hatta para gelecek ama nereye kullansak bilemiyoruz diyenler olacaktır. Bununla alakalı bir tavsiye vermek istiyorum.

Bağış yapabilirsiniz. Arama kurtarma derneğindeyim ve şu an malzeme eksikliğimiz bulunmakta. Tamamen gönüllü usulü ve bağışlarla mücadele eden bir derneğiz. Özellikle son dönemde artan yangınlar ekipman eksikliğini hat safhaya çıkarttı. Bu nedenle promosyonunu gönül rahatlığı ile bağışlayabileceğiniz ve haram saydığınız bir paranın bu vatanın her bir karışında olan afetlerde arama kurtarma gönüllülerimize cankurtaran bir ekipmana dönüşmesi bence çok kutsal. Bu konuda iletişime geçmek isteyenler bana özelden mesaj atabilirler. Hatta bir kaç arkadaş bir araya gelerek ciddi fiyatlardan satılan ancak hayat kurtarmada çok fayda sağlayacak ekipman bağışında bulunabilirler. Saygılar.