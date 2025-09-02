Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Eylül 2025 13:24
İSTİFA SONRASI AÇIKTAN ATAMA 2025

Merhaba kura sonucu yerleşen adayların yapacakları işlemler arasında istenilen maddelerden ayrı olarak dilekçede hazırlamak gerekiyor mu ?


Taylanlaylanyaylan
Aday Memur
02 Eylül 2025 13:45
merhaba ne sorduğunuzu açıkçası ben anlamadım .. Ama benim de kafamda süreçle ilgili sorular var , şimdi 45/a sözleşmeli çalışıyorum bi devlet hastanesinde başka şehire 657li eski halime atandım ..şimdi işlem adımları nasıl olacak ben de çok merak ediyorum ?? bilen birileri aydınlatırsa çok mutlu olurum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Derece kademe ilerlemesi2025 İstifa sonrası tekrar atanma kurası İtirazSağlık-Sen'den istifa yoksulluk sınırı!Aile Birliğine Bağlı Mazeret TayiniSağlık Bakanlığı Özel Sektör Eş TayinÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)Sağlık bakanlığı farklı kurumda çalışan eşin yanına gitmeye red verdiEş tayini mahkemeye verilirseSağlık bakanlığı eğitim durumu tayini

Sözlük

grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 dil yoksunluğu deneyleri 1 lokalizasyon 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 Ağzından Çıkan Sözdür 1 neandertal 2 emma corrin 1 okulların açılması 2 yapay zeka 1 yamnaya kültürü 1

Son Haberler

Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar OlacakDiyanetten ilişiği kesilenlere 'yeniden görev verilmemesi' şerhi hukuka uygun mudur?Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturmaEdirne'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 5,2 ton uyuşturucu ele geçirildiAnıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi