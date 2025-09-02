İSTİFA SONRASI AÇIKTAN ATAMA 2025

merhaba ne sorduğunuzu açıkçası ben anlamadım .. Ama benim de kafamda süreçle ilgili sorular var , şimdi 45/a sözleşmeli çalışıyorum bi devlet hastanesinde başka şehire 657li eski halime atandım ..şimdi işlem adımları nasıl olacak ben de çok merak ediyorum ?? bilen birileri aydınlatırsa çok mutlu olurum

