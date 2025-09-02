Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2025 13:48
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HK.

2026 İÇERİSİNDE MEB'DE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI YAPILMA İHTİMALİ NEDİR?


m.r_f
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 13:49

Vardır.


he-re-dot1
Aday Memur
02 Eylül 2025 13:50

SÖZLEŞMELİLER DE BAŞVURABİLİR Mİ HOCAM?

m.r_f, 33 dk. önce

Vardır.


m.r_f
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 14:00

2021 yılında yapılan sınavın kılavuzu şurada; https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_10/28223552_milli_eyitim_bakanlyyy_merkez_ve_tayra_teykilaty_unvan_deyiyikliyi_yazyly_synav_bayvuru_kylavuzu_g.pdf

Resmi yazı da şurada; https://kirikkale.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_02/08120951_img20210208_12062848.pdf

Buradan inceleyebilirsiniz, soru işareti varsa da bakanlığı arayıp bilgi isteyin.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Okula yeni atanan müdür ve kedi problemiEn zor branş nedir?Norm fazlası resen atama yapılır mı?İhtiyaç fazlası ve görevlendirmeTaraflılık yapan ilçe milli eğitimBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiPsikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?Meb öncesi 657 hizmetlerinUzman ve başöğretmenlikte sayilmasi için çalışma grubuZümre Başkanı seçimi

Sözlük

grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 dil yoksunluğu deneyleri 1 lokalizasyon 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 Ağzından Çıkan Sözdür 1 neandertal 2 emma corrin 1 okulların açılması 2 yapay zeka 1 yamnaya kültürü 1

Son Haberler

Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar OlacakDiyanetten ilişiği kesilenlere 'yeniden görev verilmemesi' şerhi hukuka uygun mudur?Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturmaEdirne'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 5,2 ton uyuşturucu ele geçirildiAnıtkabir 30 Ağustos'ta 630 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi