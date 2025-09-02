Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Eylül 2025 14:22
İller arası eş durumu

merhabalar eşim kadrolu başka ilde ben üniversite hastanesinde kadroluyum eş durumu istediğimiz zaman eşim benim yanıma gelmesi gerekmiyor mu ben üniversite hastanesi çakılı olduğum için teşekkürler

