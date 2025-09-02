Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Kitte tekniker ünvan değişikliğiyle başka bi teknikerliğe geçebilir mi?

Merhaba bi kit kurumunda bilgisayar teknikeri olarak görev yapmaktayım. Ünvan değişikliği sınavı açıldığında mezuniyetim olan başka bi teknikerliğe geçiş yapabilir miyim? (bilgisayar teknikeriyken elektrik gibi)

Baya araştırdım yönetmelikte alakalı birşey bulamadım.

