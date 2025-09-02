Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
02 Eylül 2025 16:05
Refakat izni acil cevap verir misiniz

Merhaba.Ben babamın hastalığı sebebiyle üniversiteden saglik kurulu raporu aldım ve dilekçeyle birlikte okuluma basvurdum.okulum ilce milli eğitime göndermiş fakat ikce milli egitim raporda benim ismimin olması gerektiğini söylüyor.hastanede biz rapora refatci adı yazmak zorunda değiliz diyor.bilgi verir misiniz zor durumdayim

