Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Eylül 2025 16:05
Refakat izninde isim yazmalı mı?

Merhaba.Ben babamın hastalığı sebebiyle üniversiteden saglik kurulu raporu aldım ve dilekçeyle birlikte okuluma basvurdum.okulum ilce milli eğitime göndermiş fakat ikce milli egitim raporda benim ismimin olması gerektiğini söylüyor.hastanede biz rapora refatci adı yazmak zorunda değiliz diyor.bilgi verir misiniz zor durumdayim


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
02 Eylül 2025 18:15

Başhekimlik veriyor o belgeyi.


daskal
02 Eylül 2025 20:52

İsim yazma zornluluğu yok. Aşağıdaki linkleri inceleyebilirsin.

https://www.memurlar.net/haber/558059/refakat-raporunda-memurun-ismine-gerek-var-mi.html

https://cdn.bartin.edu.tr/personel/ae8f57c8ad4254b5019c6fb31b079871/7_WWr921q.pdf

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Okula yeni atanan müdür ve kedi problemiEn zor branş nedir?Norm fazlası resen atama yapılır mı?İhtiyaç fazlası ve görevlendirmeZümre Başkanı seçimiTaraflılık yapan ilçe milli eğitimBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiPsikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?"Atandınız" yazılı ekran görüntüsü ile eş durumu mümkün mü?

Sözlük

Etik 1 mandela etkisi 1 zihin okuma 1 hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak 1 trump'ın sağ eli 2 mr'ı çekilen ayı 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 okulların açılması 2 Kim'in adası 1 lokalizasyon 1

Son Haberler

Pakistan'ın kuzeybatısında askeri tesise bombalı saldırıÖmer Çelik: CHP ve Özel'de ciddi bir siyasi navigasyon problemi varKastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildiİlkay Gündoğan, resmen Galatasaray'daBabaanne şiddetine maruz kalan çocuklarla ilgili Bakanlıktan açıklama

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi