Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


02 Eylül 2025 16:07
Çalışan memurun staj yapması hakkında

Merhaba bi kit kurumunda bilgisayar teknikeri olarak çalışıyorum ve elektrik (uzem) okuyorum. 20 günlük stajımı nasıl yapabilirim? Baya bakındım ama net birşey bulamadım. Kimi arkadaşlar çalışırken göstermelik yapabilirsin vs demiş ama sgk primim yattığı için çakışmaz mı? Tecrübe eden veya net bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

DHMİ Çalışanları BurayaYine yeniden ve son kez soruyorumTCDD Taşımacılık-İsletmecilik hkGiyim yardımı duyumları alalımTMO Maaşları hk.Toplu sözleşme giyim yardımı konusu ?Sendikanızla mutluluklarMantıklı mı? Tmo HkTCDD yeni yılda giyim yardımı

Sözlük

Etik 1 mandela etkisi 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 berwyn dağı fenomeni 1 zihin okuma 1 yamnaya kültürü 1 dil yoksunluğu deneyleri 1 Rab el hali 1 Kim'in adası 1 trump'ın sağ eli 2

Son Haberler

Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacakTRT'den manevi yolculuk: Mevlid Kandili için özel yayın akışıCHP MYK olağanüstü toplanıyorBIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbirTOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi