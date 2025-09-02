Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
02 Eylül 2025 16:49
Odyometri teknikeriyim ama göz ölçümune verıldım

İstanbulda bir hastaneye geçen sene odyometri teknikeri olarak atandım ancak idare beni göz ölçümunde isteğim dılşında çaliştiriyor , hastanemızde odyometri bölümü olmasına rağmen( bir kişinin yeterli olacağını ve bu yuzden fazla olduğumu soyleınılıyor ) , bu konuda ne yapabılirim lütfen yardımcı olun .


02 Eylül 2025 17:13

Yapmayın, yapmak zorunda değilsiniz. Göz ölçümü yapmanız gerektiği konusundaki emri yazılı talep edin. Yazılı verirseler de görev tanımı dışında çalıştırlamak istendiğinizle ilgili şikayetçi olun.


02 Eylül 2025 17:17

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf

Bu yönetmelikteki görev tanımındaki işler dışında hiç bir iş yaptırılamaz size.

