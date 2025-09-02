Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
psikoloji

Tıbbi sekreterliğe Türkiye 3. olup atanmıştım. Geldiğimiz durumda İşçi maaşı bizim maaşları geçti. Adamlar partiden adam aldı onlara kadro verdi. Şimdi de bizden fazla maaş alıyorlar. Acil servis personeliyim. Göbeğim çatlıyor bir nöbette. Karşımda danışma ve güvenlik var akşama kadar boş boş oturup maaş hesaplıyorlar .Bir işleri düştüğünde önceden yapardım .Şimdi ne deseler yokuş yapıyorum. Saygım ise hiç yok seviyesinde. Benimle aynı psikolojide olan var mı? Yoksa durumu ben mi abartıyor ve yanlış yorumluyorum?

