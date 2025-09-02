Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
kınama cezası

Arkadaşlar selamlar .Kurum haksız bir şekilde kınama cezası vermişti. Ben de idari yargıya başvurmuştum. Kurum avukatı savunma vermiş sallamış durmuş .Benim bu durumda ne yapmam gerekiyor ?Avukat tutmamıştım. Bu süreci yaşayanlar bilgi verebilir mi?

