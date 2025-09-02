KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Ağız ve Diş Sağlığı okunur mu?

Merhabalar, bu sene YKS sınavına girdim pek çalıştığım söylenemez ve 315 bin sıralama yaptım. tercihlerde birinci sıraya tıbbi görüntüleme yazmıştım kesin gelir diyerek, sıralamam geçen senelere göre fazlasıyla yetmesine rağmen gelmedi maalesef. Arkalara da öylesine Ağız ve Diş sağlığı yazmıştım o geldi. Babam diş protez teknisyeni, tercih döneminde bana bu bölümü yazma demişti dinlemedim. Şimdi de gitmeme pek sıcak bakmıyor. Babamda kendince haklı çünkü özel sektördeki ortamı, şartları biliyor. Bölüm hakkın gözümü fazlasıyla korkuttular.

Ben devlete atanırım diye umut ediyorum. Bu bölümü okuyan, devlette bu alanda çalışan kişilerin tecrübelerine ihtiyacım var. bu bölümü okumak zaman kaybı olur mu? devlete atansam bile bu mesleği seçtiğim için hayatım boyunca pişmanlık yaşamaktan korkuyorum. Sürekli olarak doktorun yanında yardımcı eleman olarak çalışmak nasıl olur bilmiyorum. tıbbi görüntülemede en azından o alanda yetkili kişi sensin. öyle düşünerek yazmıştım şuanda kafam gerçekten çok karışık.

Aklımda bu sene okurken kpss çalışıp iyi bir puan alırsam devam etmek, olmazsa sonraki sene tekrar yks çalışmak var. şuanda 18 yaşındayım, bu dediğim planın gerçekleşmesi halinde mezun olmam en erken 24 yaşında olacak, 2-3 senem çöpe gidecek. ya hayata geç kalırsam diye düşünüyorum. son 1 haftadır her şeyi düşünmekten o kadar yoruldum ki. siz benim yerimde olsanız ne yapardınız?

