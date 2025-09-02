Cumhurbaşkanlığı'ndan tüm bakanlıklara yazı: Kadro ve pozisyonlar yeniden gözden geçirilecek haberi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : bilgisayartekniker
Çok Yazılan Konular
4/B sözleşmeli büro personeline memura çay işi yaptırıl mı ?657-4B Sözleşmesi Fesh Edilen Personel Tekrar Sözleşmeli Personel Olarak Atanabilir Mi?4001 kod 87.977 puanla atanır mıyım?4/B destek personeli maası?Kadroya Geçildiğinde Kurumlararası Geçiş Mümkün mü?Eş Durumu Mazeret TayiniAlanya a.k.üni büro pers. alımı
Sözlük
Son Haberler
Galatasaray şikayet etti: Kaçak seyirci sokan 2 kişi yakalandıMali müşavir cinayetinde tutuklu sayısı 3'e yükseldiBakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklamaTCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklamasıAnkaraspor-Nazilli Belediyespor maçındaki ihlallerin cezaları açıklandı
Editörün Seçimi
Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi