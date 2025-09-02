Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


02 Eylül 2025 18:28
Cumhurbaşkanlığı'ndan tüm bakanlıklara yazı: Kadro ve pozisyonlar yeniden gözden geçirilecek haberi

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, tüm bakanlık ve kamu kurumlarına gönderdiği yazıda teşkilat yapılarının, kadro ve pozisyonların yeniden gözden geçirilmesini istedi. Yazıda, 703 sayılı KHK sonrasında oluşan yeni yapıya dikkat çekildi. (memurlar.net haber)

4B'li sözleşmelilerin süre gözetmeksizin kadroya geçirilmesi içinde bir düzenlemeye gidilirmi?

